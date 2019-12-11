Москва, 11 декабря 2019, 13:28 — REGNUM Союзное государство России и Белоруссии задумывалось как демократическое, где реализуется единение братских народов, но общественность не может реагировать на его работу, так как ничего о ней не знает. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 11 декабря в пресс-центре ИА REGNUM, заявил заведующий Отделом Белоруссии Института стран СНГ Александр Фадеев.
Кроме того, эксперт отметил, что в Союзном государстве нет наднациональных органов, нет постоянного совета министров.
Кроме того, Фадеев подчеркнул, что в настоящее время надо делать все, чтобы сама идея союзного государства России и Белоруссии не умерла.