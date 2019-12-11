Москва, , 13:28 — REGNUM Союзное государство России и Белоруссии задумывалось как демократическое, где реализуется единение братских народов, но общественность не может реагировать на его работу, так как ничего о ней не знает. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 11 декабря в пресс-центре ИА REGNUM, заявил заведующий Отделом Белоруссии Института стран СНГ Александр Фадеев.

Кроме того, эксперт отметил, что в Союзном государстве нет наднациональных органов, нет постоянного совета министров.

«Белоруссия это маленькая очень бедная европейская страна с населением, которое находится на грани выживания, — добавил Фадеев. — Что касается самого союзного государства, то идея самого союзного государства не подвергается сомнению. Сама идея плодотворна и если иметь в виду, что Россия — это не просто держава, обладающая ядерным оружием. Это империя, у которой есть вечный интерес. Считать, что мы сейчас должны что-то требовать от Белоруссии не правильно — мы должны смотреть на перспективу. Другой момент, что интеграция подразумевает под собой не только экономическую, но и гуманитарно-социальную. Здесь мы подвижек не видим».

Кроме того, Фадеев подчеркнул, что в настоящее время надо делать все, чтобы сама идея союзного государства России и Белоруссии не умерла.