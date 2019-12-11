Рига, , 13:24 — REGNUM В Ригу на реабилитацию прибыла группа из 19 украинских военных, пострадавших в конфликте в Донбассе. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, часть из 19 человек вернулась на Украину после последнего обмена пленными с ЛНР и ДНР. Курс реабилитации рассчитан на 10 дней.

Отмечается, что всего с 2014 года реабилитацию в Латвии прошли 56 украинских военнослужащих и членов их семей.

Как передавало ИА REGNUM, война в Донбассе вспыхнула в 2014 г. после госпереворота в Киеве.