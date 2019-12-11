Нур-Султан, , 13:28 — REGNUM Инициативы по созданию в Сирии самоуправления под видом борьбы с терроризмом отвергнуты участниками астанинского процесса — Россией, Ираном и Турцией. Об этом говорится в итоговом заявлении международной встречи по Сирии в Нур-Султане, сообщил 11 декабря первый замглавы МИД Казахстана Шахрат Нурышев.

Речь идет о незаконных инициативах по самоуправлению, говорится в документе. Страны — гаранты процесса также заявили о противостоянии сепаратистским планам, которые направлены на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожают безопасности соседних стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря в Нур-Султане завершились переговоры по урегулированию в Сирии в «астанинском формате», следующий раунд намечен на март 2020 года. Российская и турецкая стороны удовлетворены ситуацией на северо-востоке Сирии, заявил специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

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