Мурманск, , 13:11 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Мурманске сторонника организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), намеревавшегося устроить террористический акт у здания местной администрации. Об этом 11 декабря сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении ЦОС.

Также сообщается, что злоумышленник является гражданином России и что он был задержан в Мурманске 10 декабря, когда забирал из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что запрет в России движения «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершенно оправдан и соответствует законодательству.