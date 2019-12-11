Джакарта, , 13:05 — REGNUM Министр экономики Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что к концу 2019 года реализовано 88 национальных стратегических проектов на сумму 421,1 трлн рупий (30 млрд долларов США), сообщает Antara.

«В целом 88 национальных стратегических программ были завершены. По оценкам, в четвертом квартале 2020 года будет завершено 144 проекта», — заявил Аирлангга Хартарто в президентском дворце.

На ограниченном совещании президент Джоко Видодо распорядился, чтобы развитие инфраструктуры не финансировалось за счет госбюджета.

«Мы предлагаем креативные модели финансирования, гибридное финансирование (за счет госструктур и негосударственное инвестиционное финансирование). Поэтому инвестиционная экосистема во всех секторах инфраструктуры должна быть немедленно улучшена, чтобы она была более конкурентоспособной», — заявил президент.

Джоко Видодо также напомнил, что частный сектор должен участвовать в государственных инфраструктурных проектах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что к 2023 году завод по производству литиевых батарей должен будет работать.

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