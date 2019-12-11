Сухум, , 13:09 — REGNUM Новый министр внутренних дел Абхазии Раули Смыр приступил к работе и отдал первые распоряжения. Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба МВД.

«Оценив динамику работы в плане раскрытия преступлений, глава ведомства распорядился повысить эффективность по профилактике предупреждения правонарушений — усилить рейдовые мероприятия», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, отмечается, что новый глава ведомства дал указания службе собственной безопасности и управлению по воспитательной работе обеспечить контроль над деятельностью сотрудников МВД, чтобы не допустить нарушений дисциплины.

Как передавало ИА REGNUM, предыдущий министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршбу был снят президентом республики Раулем Хаджимбой 2 декабря. Это было сделано после массовых протестов, которые проводили родственники погибших в перестрелке в центре Сухума.

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