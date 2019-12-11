Москва, , 13:09 — REGNUM Заявления о победителях или проигравших по итогам парижского саммита в «нормандском формате» некорректны. Об этом заявил 11 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, называть кого-либо победителем неуместно, так как все участники стремились к одной цели — восстановить работу «нормандского формата» после долгого перерыва и возобновить усилия, направленные на урегулирование кризиса на Украине.

Определённые важные шаги в этом направлении сделаны, но ещё больше предстоит сделать, добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе прошла в Париже 9 декабря. Стороны договорились оставить Минские соглашения базисом для работы и встретиться снова спустя четыре месяца. Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении переговоров назвала президента РФ Владимира Путина победителем.

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