Москва, , 17:18 — REGNUM В Совфеде ожидают, что 12 декабря главы государств и правительств Евросоюза на саммите примут решение о продлении экономических санкций в отношении России, однако считают абсурдным «традиционную» привязку к реализации Минских соглашений.

«По идее, ничего нового, если бы не одно «но» — состоявшийся накануне саммит в «нормандском формате», который, на мой взгляд, превратил эту привычную и выгодную для ЕС увязку санкций с Минскими соглашениями в полный и окончательный абсурд», — отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в Facebook.

По его мнению, уже даже самому отъявленному русофобу в брюссельских коридорах должно быть понятно: Минские соглашения, к которым привязаны антироссийские санкции, не реализуются украинской стороной, поскольку она считает их невыгодными, даже местами — собственным поражением, и именно Россия настаивает на выполнении соглашений, несмотря на то, что уже и европейцы предлагают ей «подвинуться» в четком следовании их букве.

«Но. Завтра Россию в очередной раз накажут за… невыполнение Минских соглашений! И это не только абсурд с точки зрения логики и здравого смысла, особенно очевидный после парижского саммита «нормандии». Ведь речь идет и об огромном ущербе для многих стран, для бизнеса, для десятков тысяч рабочих и фермеров», — рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, срок антироссийских санкций ЕС истекает 31 января.