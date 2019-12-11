Тбилиси, 11 декабря 2019, 12:59 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили из-за границы обращается к гражданам Грузии и призывает их не ехать 14 декабря со всей страны в Тбилиси и не принимать участия в организуемой правящей партией «Грузинская мечта» акции.
Адресатами Саакашвили являются чиновники, педагоги и все те люди, которых обычно со всей страны на свои масштабные мероприятия в годы своего правления свозила партия Саакашвили «Единое национальное движение».
По информации экс-президента, «загнанный в угол Бидзина Иванишвили, который полностью обанкротился внутри страны и за ее пределами», сейчас по всей стране собирает народ для того, чтобы показать всему миру, что у этой власти есть поддержка в Грузии.
Он предупредил, что все участники этой акции фактически поддержат врага Грузии и врага благополучия каждого гражданина Грузии.
Как сообщало ИА REGNUM, молодежная организация правящей партии «Грузинская мечта» объявила о проведении 14 декабря масштабной акции в связи с окончанием недели празднования знаменательного для страны, по утверждению организаторов акции, события — председательства Грузии в Комитете министров Совета Европы. Оппозиция и независимые эксперты считают, что этой акцией правящая партия хочет ответить на проводимые оппозицией акции и митинги и продемонстрировать «большое количество собственных сторонников».