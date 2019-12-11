Тбилиси, , 12:59 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили из-за границы обращается к гражданам Грузии и призывает их не ехать 14 декабря со всей страны в Тбилиси и не принимать участия в организуемой правящей партией «Грузинская мечта» акции.

Адресатами Саакашвили являются чиновники, педагоги и все те люди, которых обычно со всей страны на свои масштабные мероприятия в годы своего правления свозила партия Саакашвили «Единое национальное движение».

По информации экс-президента, «загнанный в угол Бидзина Иванишвили, который полностью обанкротился внутри страны и за ее пределами», сейчас по всей стране собирает народ для того, чтобы показать всему миру, что у этой власти есть поддержка в Грузии.

«Хочу обратиться к чиновникам, которых обязывают приехать на эту акцию, хочу обратиться к нашим любимым педагогам, которых повезут на акцию. Поехав туда, вы практически поддержите того человека, который вверг вас всех в крайнюю нужду и нищету. Вы поддержите того человека, который отменил в построенных мной больницах государственные программы, и вы уже нигде не можете пройти лечение. Поддержите того человека, который за последние годы изъял из ваших карманов миллиарды лари», — воззвал к гражданам Грузии Саакашвили.

Он предупредил, что все участники этой акции фактически поддержат врага Грузии и врага благополучия каждого гражданина Грузии.

«Я же знаю, что вы не поддерживаете его, и не создавайте иллюзию того, что у этого губителя Грузии все же есть какая-то поддержка. Мы же знаем, что это не так. Мы должны вовремя убрать этого человека, чтобы создать много рабочих мест, вернуть большую часть уехавших из страны людей. Мы должны сорвать планы Иванишвили по устройству геноцида в Грузии», — заявил Саакашвили и закончил свое обращение уже традиционной фразой «В Грузии обязательно рассветет».

Как сообщало ИА REGNUM, молодежная организация правящей партии «Грузинская мечта» объявила о проведении 14 декабря масштабной акции в связи с окончанием недели празднования знаменательного для страны, по утверждению организаторов акции, события — председательства Грузии в Комитете министров Совета Европы. Оппозиция и независимые эксперты считают, что этой акцией правящая партия хочет ответить на проводимые оппозицией акции и митинги и продемонстрировать «большое количество собственных сторонников».