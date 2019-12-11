Москва, , 13:38 — REGNUM Москва слишком независима от федерального центра. Об этом 11 декабря заявил депутат Московской городской думы Олег Шереметьев (КПРФ) на заседании законодательного собрания столицы.

«В Москве недостаточный контроль федерального центра. Это является очень плохим показателем, плохим фактором, что в Москве всё решает Москва, именно московское правительство. Если федералы хотят усилить свои позиции в Москве, им не стоит препятствовать», — отметил депутат.

По мнению Шереметьева, подготовленные поправки к проекту федерального закона о поощрении капиталовложений в РФ, увеличивают роль столичных властей при принятии решений относительно инвесторов. Это обстоятельство в конечном итоге может отпугнуть предпринимателей, готовых вкладывать свои средства.

«Вносимые поправки тем и вызваны, что не нравится усиление федералов в Москве, хочется ограничить и передать контроль правительству Москвы. Нужно отдавать приоритет федералам. В том числе и исходя из интересов инвесторов. Мне кажется, не стоит усиливать московские структуры в ущерб федеральным, поэтому я не могу поддержать эти поправки», — сказал Шереметьев.

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