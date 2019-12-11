Москва, , 13:02 — REGNUM В настоящее время ещё не приходится говорить о позитивных сдвигах в отношениях между Россией и США. Об этом 11 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя встречу главы МИД России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа.

«Пока не приходится говорить о каких-то позитивных, скажем так, сдвигах в наших двусторонних отношениях», — заявил Песков.

При этом он отметил, что сам факт того, что американский президент принял главу МИД РФ, является важным моментом.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что президент США Дональд Трамп рассматривает приглашение президента России Владимира Путина посетить Россию 9 мая 2020 года во время празднования 75-летия победы СССР над нацизмом в Москве.