Бишкек, , 12:57 — REGNUM Посол Катара в Киргизии Абдулла бин Ахмед Аль-Сулайти передал министерству внутренних дел республики 49 компьютеров, сообщили 11 декабря в пресс-службе ведомства.

Церемония состоялась 11 декабря в центральном аппарате МВД республики. Ценный подарок принял первый заместитель министра внутренних дел Киргизии Суйун Омурзаков.

Замминистра поблагодарил власти Катара, а также лично посла. Он подчеркнул, что поддержка со стороны Катара окажет весомый вклад в обеспечение порядка и борьбу с преступностью.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября посол Катара в Киргизии Абдулла бин Ахмед Аль-Сулайти встретился с министром здравоохранения Киргизии Космосбеком Чолпонбаевым. Стороны обсудили строительство больниц в регионах республики.

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