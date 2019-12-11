Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM Депутат петербургского Законодательного собрания от «Справедливой России» Алексей Ковалев предложил поднять доплату неработающим пенсионерам таким образом, чтобы доходы пенсионера составляли не менее 15 тыс. рублей в месяц.

Как передает 11 декабря корреспондент ИА REGNUM, так парламентарий отреагировал на законопроект Смольного, согласно которому город будет доплачивать пенсионерам до 9500 рублей — уровня прожиточного минимума по региону — с 2020 года. Такие цифры показались Ковалеву смешными и лукавыми.

По его словам, ожидать, что пенсионер сможет прожить на 9 тыс. 500 рублей в месяц — это не учитывать ни реальную оплату услуг ЖКХ, ни транспортные расходы, ни сопутствующие товары.

«В связи с тем, что извращено понятие потребительской корзины. Для нашего города, если мы потребительскую корзину в извращенном виде принимаем, принимаем участие в тотальном вранье по поводу прожиточного минимума и уровня бедности, то должны установить доплату больше прожиточного минимума. Я считаю, что в течение года необходимо подготовить поправки к бюджету и к этой норме, чтобы доплачивать хотя бы до 15 тысяч рублей», — полагает депутат.

Он поинтересовался у представителя губернатора в Заксобрании Юрия Шестерикова и главы комитета Смольного по социальной политике Александра Ржаненкова, возможен ли такой ход с юридической точки зрения, и получил отрицательный ответ. Однако, по мнению Ковалева, чиновники не правы, и никаких юридических препятствий здесь быть не может.

Заметим, прожиточный минимум для пенсионера в Петербурге в размере примерно 9 тыс. 500 рублей превышает среднероссийский почти на 200 рублей.

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