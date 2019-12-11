Москва, , 12:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин не смотрел и не будет смотреть украинский телесериал «Слуга народа», в котором главную роль играет нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 11 декабря рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Он (президент Путин) не смотрит сериалы, поэтому я убежден, что он не смотрел (телесериал «Слугу народа»), и убежден, что смотреть не будет, ибо времени у него нет», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Отметим, 11 декабря телеканал ТНТ начнет в своем эфире показ украинского телесериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли.