Москва, , 12:43 — REGNUM Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время рабочей встречи ранее сегодня, 11 декабря, обсудили вопросы социального-экономического развития региона, а также его конкурентные преимущества.

Травников отчитался о результатах реализации в области национальных проектов, отметив эффективную работу в рамках таких нацпректов, как «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Здравоохранение», а также сообщил о реализации программы по расселению граждан из аварийного жилья.