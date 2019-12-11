Екатеринбург, , 12:45 — REGNUM Председателя думы Екатеринбурга Игоря Володина могут в скором времени тоже обязать отчитываться перед депутатами. Об этом сообщает Justmedia.

Как заявил глава комиссии по местному самоуправлению Алексей Вихарев, норма будет прописана в разрабатываемом сейчас новом регламенте гордумы. Спикера хотят обязать выступать раз в год перед депутатами с отчётом о проделанной работе.

«Председатель точно так же должен отчитываться», — уверен парламентарий.

Предложение будет представлено депутатам в феврале или марте 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комиссия по местному самоуправлению одобрила ужесточение требований к отчёту мэра. Теперь депутаты будут оценивать градоначальника по 25 пунктам, если гордума поддержит решение комиссии.

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