Луганск, , 12:50 — REGNUM Простое продление действия закона об особом статусе Донбасса Верховной радой Украины, без закрепления такого положения в конституции Украины, является бессмысленным и не приведет к урегулированию конфликтной ситуации в регионе. Об этом заявил 11 декабря представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины Родион Мирошник.

«Хоть какой-то смысл имеет только пакет: пролонгация действия закона, подготовка изменений, их согласование с республиками, принятие и публикация, но и это еще ни о чем! Особый статус закрепляется в конституции Украины. Без закрепления — это просто странный законодательный рудимент, который противоречит основному закону и может быть отменен первым же судом», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Мирошник отметил, что о том, что Рада продлит действие закона об особом статусе Донбасса до конца текущего года, и так было ясно, так как если его не продлить — это значит фактически выйти из Минских соглашений и получить недовольство Запада, а в перспективе — отмену антироссийских санкций.

При этом представитель ЛНР напомнил, что во время правления президента Петра Порошенко действие закона об особом статусе Донбасса продлевали дважды, но это ничего не дало, так как закон не работал.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что законопроект с поправками к действующему закону об особом статусе Донбасса внесен на рассмотрение Верховной рады Украины.

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