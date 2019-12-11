Нур-Султан, , 12:31 — REGNUM Российская и турецкая стороны удовлетворены ситуацией на северо-востоке Сирии. Об этом заявил 11 декабря журналистам специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

По его словам, выполнение российско-турецкого меморандума по северо-востоку Сирии обсуждалось сторонами на встрече в Нур-Султане. В настоящее время в этом регионе наблюдается стабилизация.

Российская и турецкая стороны, отметил Лаврентьев, удовлетворены развитием ситуации. Ранее он заявил, что Россия не видит необходимости расширять 30-километровую зону безопасности на севере Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря в столице Казахстана завершается очередной раунд переговоров по урегулированию в Сирии в астанинском формате.

Читайте также: Россия и Турция не планируют расширять зону безопасности в Сирии

Читайте ранее в этом сюжете: Названа примерная дата новых переговоров по Сирии в Нур-Султане