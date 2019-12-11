Киев, , 12:25 — REGNUM Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт критическивысказался в адрес нынешнего президента Украины Владимира Зеленского из-за якобы преследований предыдущего главы страны Петра Порошенко.

С таким заявлением европейский политик выступил 11 декабря через социальные сети.

«Янукович посадил Тимошенко тюрьму по поддельным обвинениям, и теперь Зеленский, похоже, стремится сделать то же самое (в отношении Порошенко — ред.). Позор», — написал Бильдт.

ИА REGNUM напоминает, что накануне стало известно, что государственное бюро расследований (ГБР) открыло очередное уголовное производство в отношении Порошенко. Заявителем традиционно выступил юрист Андрей Портнов, который обвиняет Порошенко в государственной измене при подписании Минских соглашений в феврале 2015 г.