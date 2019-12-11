Джакарта, , 12:19 — REGNUM Правительство Индонезии технически передало индонезийскую больницу в штате Ракхайн, правительству Мьянмы, сообщает Antara.

«Эта больница является символом мира и дружбы между Индонезией и Мьянмой», — заявил посол Индонезии в Мьянме, выразив надежду, что больница сможет способствовать достижению мира в штате Ракхайн, который является зоной конфликта.

Министр здравоохранения и спорта Мьянмы выразил правительству и народу Индонезии свою признательность и благодарность за помощь.

Напомним, индонезийская больница в штате Ракхайн состоит из главного здания площадью 2214 квадратных метров на 4644 квадратных метрах земли. Больница представляет собой совместный проект, являющийся результатом сотрудничества между правительством и обществом.

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