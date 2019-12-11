Варшава, , 12:22 — REGNUM Польские власти экстрадировали гражданина России, скрывавшегося на территории страны после своего побега из российской колонии, в которой он отбывал наказание за ДТП. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По данным Генпрокуратуры, Евгений Иванов в ночное время в октябре 2011 года по дороге из Курска в Борисоглебск выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем и водитель последнего погиб. Мужчина был признан Тимским районным судом Курской области виновным в ДТП и после рассмотрения дела еще в двух инстанциях, он был приговорен к двум годам и 11 месяцам в колонии-поселении.

Затем в октябре 2012 года Иванов совершил побег во время его доставки для консультации в Курскую областную клиническую больницу. После чего в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 313 (побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание) УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и объявлен международный розыск.

Его местонахождение в Польше было установлено в августе 2018 года и «благодаря слаженным действиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Республики Польши удалось добиться решения о его выдаче».

В настоящее время уголовное дело в отношении Евгения Иванова находится в производстве СО № 5 СУ МВД России по г. Курску, а сам он в сопровождении спецконвоя доставлен в Москву.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что участниками массового ДТП в пригороде Владивостока, произошедшем в результате снегопада, стали сразу 48 автомобилей.