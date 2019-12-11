Джуба, , 12:15 — REGNUM Спикер парламента Южного Судана подал в отставку после того, как законодатели пригрозили привлечь его к ответственности за блокирование усилий по борьбе с коррупцией и неумелое руководство. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на сообщение местных СМИ.

«Причиной моей отставки является глубокое и искреннее уважение к вашему руководству (правящей партии Южного Судана НОДС) за то, что вы попросили меня сделать это», — заявил спикер Энтони Лино Макан по случаю своего ухода в отставку.

По информации издания, другие члены парламента обвинили Макана в том, что он не представил парламенту отчеты генерального ревизора, а также отчет по борьбе с коррупцией и запретил законодателям вызывать министров для допроса.

Он также был обвинен в одобрении кредита в размере 400 млн. долларов США от Afrexim Bank без предварительного согласования с парламентом, как это предписано законом.