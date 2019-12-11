Брюссель, , 12:07 — REGNUM Реальной отправной точкой выхода из кризиса отношений между Россией и ЕС может стать лишь отказ Евросоюза от необоснованной и недальновидной позиции по Крыму, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 11 декабря, комментируя высказывания Владимира Чижова.

Как сообщалось ранее, постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что при новом руководстве Евросоюза, которое приступило к исполнению своих обязанностей 1 декабря 2019 года, отношениям России и ЕС может быть дано новое начало.

«В ходе нового цикла мы можем стать свидетелями «нового начала» в наших отношениях, которые с учетом уже пережитого нами опыта будут зрелыми, мудрыми и взаимоуважительными», — сказал Чижов.

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«Владимир Алексеевич Чижов — очень умный и тонкий дипломат, политик. В сказанном им каждое слово важно. В данном случае я бы обратил особое внимание не на «новое начало», как это делает большинство российских СМИ, а на то, что отношения с ЕС будут, как он говорит, выстраиваться на основе «пережитого нами опыта».

«Новое начало» — это публицистическая, а не политическая формулировка, фигура речи. А вот то, что отношения «могут измениться» в лучшую сторону (то есть могут и не измениться) в сказанном Владимиром Чижовым тоже важно.

Наша страна даёт странам Европейского союза ещё один шанс встать на позицию политического реализма. От своей идеологичности евросоюзовцы, конечно, не откажутся, она в них плотно засела, но важно то, чего в отношении к России будет больше.

Опыт в отношениях с ЕС за последние годы мы пережили плохой, разрушительный для взаимопонимания и партнёрства. И началось это разрушение, конечно, не с 2014 года. Для меня отправной точкой деградации отношений стало полное безразличие ЕС к проблеме дискриминации наших соотечественников в Прибалтике, которая была поставлена Москвой перед Брюсселем накануне приёма Латвии, Литвы и Эстонии в ЕС. Мы это игнорирование наших озабоченностей проглотили. Чижов, надо отдать ему должное, старался, чтобы это было не так, но тут всё было не в его власти.

Очень важно и то, что Чижов говорит о «синергии» не только потенциалов России и ЕС, но Евразийского экономического союза и Европейского союза.

На мой взгляд, реальной и действенной отправной точкой выхода из кризиса отношений между Россией и ЕС может стать лишь отказ ЕС от его необоснованной в правовом смысле и недальновидной позиции по Крыму. Всё другое будет паллиативом.

Будем надеяться, что зависимость стран Европы, с одной стороны, и России, с другой, друг от друга будет в Европе должным образом ещё раз обмозгована, и это сработает в правильном направлении.

Но опыт того, к чему ведёт непродуманная демонстрация нашей излишней заинтересованности в ЕС, в придании сотрудничеству некоего «стратегического» характера, должен быть нами плотно намотан на ус.

Обобщение этого негативного опыта, его преподнесение руководству в нужном для суверенного будущего России ключе — тоже задача нашего представителя при ЕС», — отметил Михаил Демурин.