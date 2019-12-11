Киев, , 12:07 — REGNUM Офис президента Украины Владимира Зеленского действительно подделал перевод коммюнике «нормандской четверки» по итогам саммита в Париже 9 декабря, сообщает украинский политический эксперт Андрей Манчук.

Политолог подчеркивает, что в Киеве включили в свою версию итогового документа поминание украинского закона об особом порядке местного самоуправления в Донбассе:

«Потому что националисты хотят заменить этим законом то, что они они обязаны принять по условиям Минска».

Манчук оценивает такой шаг Киева как «феноменальное в своей простоте жульничество».

«Я бы посоветовал пересчитать в Елисейском дворце ложки и авторучки — наверняка найдут недостачу», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает — о том, что офис президента Украины вводит в заблуждение украинское общество, обнародовав перевод коммюнике по итогам встречи «нормандской четверки» в Париже, который содержит очевидную манипуляцию, накануне первой заявила оппозиционная партия «Оппозиционная платформа — За жизнь»