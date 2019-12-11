Доха, , 12:13 — REGNUM Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани все-таки пропустит саммит стран Персидского залива в Саудовской Аравии, об этом 10 декабря сообщает Al Jazeera.

Данное решение вызвало разочарование у сторонников деэскалации напряженности в регионе, вызванной, в том числе, конфликтом между Дохой и Эр-Риядом.

Ранее катарский лидер был приглашен на саммит королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдулазиз аль Саудом, однако приглашение принято не было.

Как передавало ИА REGNUM, в июне 2017 года ряд стран Персидского залива, в числе которых Бахрейн, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия, разорвали с Катаром дипломатические отношения, обвинив Доху в поддержке терроризма.

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