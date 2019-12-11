Москва, , 11:59 — REGNUM Принятый Госдумой в первом чтении законопроект о капитальном строительстве в лесах позволяет не только строить рекреационные объекты — отели и турбазы, но и апартаменты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря, об этом заявил депутат Андрей Андрейченко (ЛДПР).

Он обратил внимание на то, что законопроект не содержит исчерпывающий перечень объектов, реконструировать и строить которые в лесах разрешается.

«И так под закон попадают апартаменты. Если закон будет принят, в лесу можно будет строить апартаменты. Мы понимаем, к чему это приведет и кому это выгодно», — заявил Андрейченко.

Кроме того, парламентарий указал на проблему «озаборивания» лесов.

«Мы видим в законе, что возможно огораживание, возведение изгородей — в лес никто не сможет попасть…» — прогнозирует он.

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