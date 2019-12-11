Екатеринбург, , 11:59 — REGNUM В екатеринбургской гордуме аннулировали решение комиссии по местному самоуправлению. Об этом сообщает «Ура.ру»

В аппарате думы обнаружили, что итоги голосования в комиссии были неверно посчитаны.

Депутаты обсуждали, стоит ли перераспределить деньги на пиар и переезд гордумы в пользу департамента образования. На заседании комиссии утвердили, что «за» проголосовали пятеро депутатов, и решение не прошло, хотя на самом деле поддержавших инициативу оказалось шестеро.

Теперь исправленное решение представят на заседание думы 17 декабря 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в думе планировали получить под контроль депутатов почти 12 млн рублей на медиасопровождение. Ожидалось, что распоряжаться средствами будут в комиссии по местному самоуправлению.

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