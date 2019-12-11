Джакарта, 11 декабря 2019, 11:57 — REGNUM Открытие посольства Гватемалы в Джакарте улучшит экономические отношения между странами, сообщает Antara.
По словам министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, открытие посольства Гватемалы в Джакарте является формой политической приверженности и усилий по созданию более прочной дипломатической инфраструктуры для двусторонних отношений между странами.
Известно, что стоимость товарооборота между двумя странами в 2018 году составляет 50,29 млн долларов США.
«Показатели двусторонней торговли все еще невелики, поэтому мы хотим улучшить их», — заявила Ретно Марсуди.
Будучи странами-производителями пальмового масла, Индонезия и Гватемала также договорились бороться с дискриминацией в отношении продуктов из пальмового масла.
Глава МИД Гватемалы Сандра Эрика Джовель Поланко заявила, что Индонезия является важной и развитой экономикой в Юго-Восточной Азии.
По словам Сандры Эрики Джовель Поланко, будучи страной, где пальмовое масло играет основополагающую роль в экономике, Гватемала готова работать с мелкими, средними и крупными фермерами, которые несут ответственность за выращивание пальм. Гватемала также заинтересована в налаживании сотрудничества в области производства продуктов питания и технологических инноваций.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Гватемалыприбыла с визитом в Джакарту.
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