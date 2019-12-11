Нур-Султан, , 11:56 — REGNUM Главным критерием для получения статуса оралмана (репатрианта) в Казахстане станет отсутствие у этнических казахов гражданства республики. Об этом 11 декабря заявил министр труда и социальной защиты населения республики Биржан Нурымбетов на заседании Мажилиса (нижней палаты парламента), сообщает агентство «Казинформ».

Министр представил в парламенте законопроект по вопросам регулирвоания миграционных процессов. По его словам, в настоящее время для получения статуса оралмана этническим казахом приходиться доказывать факт своего проживания вне Казахской ССР до 1991 года.

Министр отметил, что те, кто родился после обретения Казахстаном независимости, не могут предоставить таких документов. Поэтому в законопроекте предлагается изменить данный критерий.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил отказаться от термина «оралман». По его мнению, к этнических казахам-репатриантам больше подходит понятие «кандас» («соплеменник»).

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