Пекин, , 12:02 — REGNUM США должны откликнуться на предложение России, продлив Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), что создаст условия для глобального стратегического баланса. Об этом 11 декабря заявила на брифинге в Пекине официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Мы считаем, что США должны откликнуться на призывы России о продлении продлить ДСНВ и поэтапно сокращать свои огромные запасы ядерных вооружений», — заявила Чуньин.

Также она отметила, что США следует в приоритетном порядке выполнять свои обязательства по нераспространению оружия массового поражения, так как страна входит в число стран с самым передовым ядерным арсеналом в мире.

«Соединенные Штаты должны создать условия для многосторонних переговоров по данному вопросу. Если американскую сторону действительно беспокоит глобальная стратегическая безопасность, ей следует воздержаться от негативных действий, подрывающих стабильность и приводящих к дисбалансу ситуации во всем мире», — указала Хуа Чуньин.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Конгрессе США был согласован проект закона, запрещающего исключение корпорации Huawei из чёрного списка министерства торговли страны.