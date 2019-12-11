Сеул, , 11:51 — REGNUM 18 декабря в Сеуле состоится встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и премьер-министра Швеции Стефана Лёвена. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, представитель Швеции прибудет в Южную Корею по приглашению южнокорейского лидера, и будет находиться в стране вплоть до 20 декабря.

В рамках встречи стороны обсудят пути укрепления сотрудничества в сфере торговли и инвестиций, перспективы расширения сотрудничества в сфере науки и техники, водородной энергетики, а также ситуацию на Корейском полуострове.

Кроме того, представители Южной Кореи и Швеции обменяются мнениями по вопросам создания инклюзивного общества.

Известно, что после встречи с Мун Чжэ Ином Стефан Лёвен примет участие в двустороннем бизнес-форуме и мероприятии, посвященном Корейской войне, а также посетит демилитаризованную зону.

Корейская война — конфликт между КНДР и Республикой Корея, длившийся с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года (хотя официального окончания войны объявлено не было). Часто этот конфликт времён холодной войны рассматривается как опосредованная война между США c их союзниками и силами КНР и СССР.