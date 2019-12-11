Тбилиси, , 11:47 — REGNUM Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили возмущен заявлением президента Саломе Зурабишвили и называет ее оценки грузинской армии категорически неприемлемыми.

По словам министра обороны, у Грузии сильная армия и героические защитники родины. «Как министр обороны хочу сказать, что наши военнослужащие — гордость нашей страны, и мы сделаем все, чтобы еще больше усилить нашу армию», — подчеркнул Ираклий Гарибашвили.

Неприемлемыми оказались слова президента и для командующего силами обороны генерал-полковника Владимира Чачибая.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с деятелями науки 10 декабря президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила следующее: «У Грузии нет ни армии, ни оружия, и никогда не будет». Эта фраза была сказана в контексте создания в стране новой организации — научного центра по изучению Грузии и Кавказа, но ее слова моментально вызвали негативный отклик в обществе и возмущенные оценки в соцсетях.