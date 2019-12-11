Москва, , 12:01 — REGNUM Заседание Московской городской думы 11 декабря из предметной дискуссии переросло скандал с взаимными обвинениями. Депутатов возмутили в том числе высказывания председателя законодательного собрания столицы Алексея Шапошникова («Единая Россия»).

Во время обсуждения кандидатур на должность мировых судей в столице депутат Кирилл Щитов («Единая Россия») призвал всех коллег по парламенту, высказывавших недовольства отсутствием возможности подробно ознакомиться с информацией по каждому кандидату, посещать заседание комиссий. Дескать, на заседании комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Мосгордумы каждая кандидатура рассматривалась подробно и была возможность задать вопросы кандидатам.

Такая постановка вопроса возмутила депутата Олега Шереметьева (КПРФ), который напомнил, что две трети депутатов Мосгордумы работают на непостоянной основе. Им приходится исполнять свои обязанности параллельно с основной работой. Поэтому упреки тех, кто не смог задать вопросы на комиссии, Шереметьев счёл дискриминаций. Однако свои аргументы он изложил председателю Мосгордумы Шапошникову в нестандартной форме.

«Господин председатель, вы забыли включить микрофон, когда делали замечание депутату Щитову», — сказал Шереметьев, имея ввиду что Шапошников не сделал замечания Щитову.

«А можно просьбу? Замечание депутату Щитову и просьба, простите что употреблю такое слово, коллега Шереметьев: прекратите нести бред», — заявил Шапошников.

Зал ответил гулом поддержки и возмущенными выкриками. Депутаты разделились, часть посчитала резкое высказывание Шапошникова справедливым, а другая часть — хамством.

«Призываю к корректности! Такие заявления, как «бред», считаю неприемлемыми. Также я бы поддержал коллегу Шереметьева на тему, что две трети депутатов работают на основной работе», — сказал депутат Михаил Тимонов («Справедливая Россия»).

Отметим, что в новом созыве Московской городской думе заседания периодически переходят в конфликты, зачастую сопровождающиеся скандалами между депутатами.

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