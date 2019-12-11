Москва, , 12:35 — REGNUM Госдума ратифицировала договор между Российской Федерацией и Республикой Намибией о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Договором определяются условия передачи осужденных, устанавливаются требования к форме и содержанию запросов о передаче и ответов на них, а также порядок исполнения запросов, предусматривается возможность отказа в передаче, если государство вынесения приговора считает, что передача осужденного могла бы нанести ущерб его суверенитету, безопасности, общественному порядку или иным существенным интересам.

Договор подписан в г. Москве 17 июня 2019 г. Документ будет способствовать защите прав и законных интересов российских граждан, отмечают в МИД России.