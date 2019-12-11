Москва, , 12:34 — REGNUM Госдума ратифицировала договор между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Договором определяются условия передачи осужденных, устанавливаются требования к форме и содержанию запросов о передаче и ответов на них, а также порядок исполнения запросов, устанавливается, что в передаче осужденного может быть отказано, в случае если государство вынесения приговора считает, что такая передача может нанести ущерб его суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам.

Принимающее государство обеспечивает продолжение отбывания наказания осужденным в соответствии со своим законодательством.

Вместе с тем на случаи приговора к смертной казни действие соглашения не распространяется, отметили в ходе обсуждения.

Договор подписан в г. Москве 26 июня 2019 г.