Донецк, , 11:42 — REGNUM Власти Украины должны опубликовать правильный текст итогового коммюнике «нормандского саммита» в Париже, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Власти Киева дошли до крайней степени вранья. На сайте президента Украины опубликован намеренно искаженный текст коммюнике», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.

По его словам, ни обмен пленными, ни перемирие, ни другие решения лидеров России, Украины, Франции и Германии не могут быть реализованы до тех пор, пока Киев официально не опубликует правильный текст коммюнике без искажений и несогласованных вставок.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Париже состоялась встреча в «нормандском формате» лидеров России, Франции, Германии и Украины по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе.

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили, что офис президента Украины вводит в заблуждение украинское общество — на официальном сайте Владимира Зеленского размещен перевод коммюнике по итогам встречи «нормандской четверки» в Париже, который содержит очевидную манипуляцию.

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