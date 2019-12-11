Нур-Султан, , 11:40 — REGNUM Март 2020 года выбран для проведения следующего раунда переговоров по Сирии в астанинском формате. Об этом сообщил журналистам 11 декабря директор департамента Азии и Африки министерства иностранных дел Казахстана Ержан Мукаш.

Он отметил, что следующая международная встреча по сирийскому урегулированию пройдёт в марте будущего года, это уже подтверждено. Очередная, 14-я встреча в астанинском формате проходит в казахстанской столице 10 и 11 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нур-Султан прибыли делегации стран — гарантов мирного процесса: России, Ирана и Турции, а также представители сирийских властей и вооруженной оппозиции. Встреча посвящена урегулированию обстановки на северо-востоке Сирии и в зоне деэскалации Идлиб.

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