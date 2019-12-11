Париж, , 11:45 — REGNUM Лидеры ряда страны соберутся на встрече в Париже в рамках саммита Международной группы поддержки Ливана, об этом 11 декабря сообщает Al Arabia.

На мероприятие, которое должно открыться завтра, 12 декабря, также приглашены представители Ливана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Ранее, 6 декабря исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Саад Харири обратился к международному сообществу с просьбой о материальной помощи стране, столкнувшейся с серьезным экономическим кризисом.

Сам Харири подал в отставку после массовых акций протеста, вызванных повышением налогов. Пока не сформировано новое правительство, он исполняет обязанности его главы.

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