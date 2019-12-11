Киев, , 11:37 — REGNUM Тесты PISA показали, что на Украине есть отдельные огромные проблемные точки в образовании, которые в правительстве страны должны признать, принять и выработать план действий.

Об этом заявила министр образования Украины Анна Новосад в интервью «РБК-Украина», материал опубликован сегодня, 11 декабря.

Речь идет о математике, подчеркнула министр, это та отрасль, по которой Украина показала плохие результаты.

«36% наших учеников, пятнадцатилетних подростков, не достигают даже базового уровня. А речь идет на самом деле о простых арифметических действиях и умении переносить их на жизненные ситуации. Например, конвертировать цену в разные валюты», — отметила Новосад.

Вместе с тем министр призвала не рассматривать полученные Украиной результаты в исследовании PISA как «большую трагедию».

«Как по мне, надо видеть также большой позитив, что наши результаты являются более-менее хорошими. Так, в чтении и естественных науках они незначительно ниже, чем в среднем в странах Организации экономического сотрудничества и развития. Это не худшие результаты, которые показали 78 стран, представленных в отчете. Об этом важно говорить, потому что краситься в черное — тоже не выход», — отметила Новосад.

Резюмируя, она отметила, эта проблема требует проведения «широкой дискуссии» в образовательном сообществе.

ИА REGNUM отмечает, что в 2018 году 15-летние школьники с Украины впервые приняли участие в оценивании по системе PISA (Program for International Student Assessment). Участие в тестах подавалось властями страны как большой прорыв в деле «евроинтеграции». В декабре 2019 года были обнародованы официальные результаты — оказалось, что лишь 64% школьников на Украине достигли среднего и выше уровня владения математикой (453 балла, страна-лидер — 591, в среднем — 489).

Сразу после опубликования результатов Новосад заявила, что они, в частности, отрицают миф об эффективности советской математической системы образования. Власти страны обсуждают идею о том, чтобы объявить 2020−2021 учебный год Годом математики.