Тбилиси, 11 декабря 2019, 11:28 — REGNUM Пятеро грузинских военнослужащих пострадали в результате нападения террористов на авиабазу Баграм в Афганистане, сообщило 11 декабря министерство обороны Грузии. По информации министерства, жизни пострадавших опасность не угрожает.
На чрезвычайное положение переведен центр по управлению силами обороны. В ситуационной комнате находятся министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили и командующий силами обороны генерал-лейтенант Владимир Чачибая, которые в прямом режиме следят за развитием событий.
Министерство обещает предоставить дополнительную информацию после окончания операции.
12-й батальон вооруженных сил Грузии участвует в миссии «Твердая поддержка» в Афганистане с ноября текущего года.