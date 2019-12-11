Тбилиси, , 11:28 — REGNUM Пятеро грузинских военнослужащих пострадали в результате нападения террористов на авиабазу Баграм в Афганистане, сообщило 11 декабря министерство обороны Грузии. По информации министерства, жизни пострадавших опасность не угрожает.

«В результате нападения, совершенного террористами на авиационную базу Баграм в Исламской Республике Афганистан, легко пострадали пятеро военнослужащих грузинского контингента подразделения быстрого реагирования. Состояние здоровья военнослужащих 12-го батальона капралов Гочи Мурадашвили, Сосо Квиникадзе и Романа Гиунашвили, рядового Ильи Такадзе и старшего сержанта Давида Бахураули стабильное, и госпитализация им не понадобилась. Несмотря на легкие повреждения, они продолжают участие в операции по чистке и ликвидации террористов вместе с американскими военными», — говорится в специальном сообщении министерства обороны Грузии.

На чрезвычайное положение переведен центр по управлению силами обороны. В ситуационной комнате находятся министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили и командующий силами обороны генерал-лейтенант Владимир Чачибая, которые в прямом режиме следят за развитием событий.

Министерство обещает предоставить дополнительную информацию после окончания операции.

12-й батальон вооруженных сил Грузии участвует в миссии «Твердая поддержка» в Афганистане с ноября текущего года.