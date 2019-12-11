Вашингтон, , 11:29 — REGNUM Конгресс США намерен сохранить численность американского военного контингента в Южной Корее. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Конгресса.

По их словам, 10 декабря комитеты по вооруженным делам Палаты представителей и Сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. По нему еще предстоит голосование, а в случае одобрения он поступит на подпись президенту.

Документ предполагает «сохранение численности американских войск на территории Южной Кореи на уровне 28,5 тыс. человек».

Сокращение контингента возможно только в том случае, если министр обороны США подтвердит необходимость выведения войск в целях национальной безопасности.