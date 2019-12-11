Киев, , 11:26 — REGNUM Очень положительно то, что представители «Нафтогаза» на переговорах в Париже смогли озвучить свою позицию лично президенту России Владимиру Путину, заявила 11 декабря в эфире украинского телевидения бывший заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

Отметим, что Зеркаль недавно покинула свой пост из-за разногласий с высшим руководством страны.

«Нафтогаз» смог озвучить самому Путину результат Стокгольмского арбитража — что это не политическое решение, его надо выполнять, и ничто не помешает Украине требовать от России компенсацию за убытки», — отметила политик.

Зеркаль также положительно оценила то, что в Париже состоялся такой «обмен мнениями» по газу, который не привел в итоге ни к какой «зраде» (предательству — ред.)

ИА REGNUM напоминает, что на полях «нормандского саммита» Украина и Россия в двустороннем формате обсудили газовое сотрудничество. Кроме президентов, в обсуждении приняли участие министры энергетики и руководители «Нафтогаза» и Газпрома. По результатам переговоров Зеленский сообщил, что сейчас у сторон больше шансов подписать соглашения на лучших, с точки зрения Киева, условиях, чем до этого обсуждалось.