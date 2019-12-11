Москва, , 11:25 — REGNUM Главы Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также омбудсмены более 20 стран посетят Международную конференцию по правам человека в Москве. Об этом 11 декабря сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Впервые к нам заявились для участия в конференции омбудсмены болен 20 государств, председатель ПАСЕ и ОБСЕ», — сказала она на Координационном совете омбудсменов.

Международная конференция по правам человека пройдет в Москве 17 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря — в Международный день прав человека — президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, а также встретился с более 70 омбудсменов из регионов России.

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