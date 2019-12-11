Кишинёв, , 11:24 — REGNUM Бежавший из Молдавии экс-лидер Демократической партии стран (ДПМ) и олигарх Владимир Плахотнюк намерен получить на Украине политическое убежище. Об этом 11 декабря рассказал мэр молдавского города Бельцы и лидер молдавской «Нашей партии» Ренато Усатый, его слова приводит телеканал TV 8.

«Плахотнюк хотел бы получить убежище на Украине, поскольку страна не выдает своих граждан России, где он фигурирует в нескольких уголовных делах», — заявил Усатый.

Также он рассказал, что запрос на получение политического убежища на Украине сделан Плахтонюком некоторое время назад и что в настоящее время беглый олигарх не может выехать из США, так как это приведет к отмене заявления на получение политического убежища на территории данной страны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря президент Молдавии Игорь Додон заявил, что молдавские власти направят прямые запросы о местонахождении беглого олигарха Владимира Плахотнюка в США, Великобританию и Румынию.