Джакарта, , 11:18 — REGNUM Министр иностранных дел Гватемалы Сандра Эрика Джовель Поланко прибыла с визитом в Джакарту в связи с открытием посольства, сообщает Antara.

Поездка в Джакарту стала первым визитом главы МИД Гватемалы в Индонезию с тех пор, как страны открыли дипломатические отношения в 1992 году.

«Я поздравляю министра иностранных дел с открытием посольства Гватемалы в Джакарте», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди после проведения двусторонней встречи.

Главы МИД Индонезии и Гватемалы подписали меморандум о взаимопонимании на двустороннем консультационном форуме, который будет способствовать более структурированному общению между двумя странами.

Ретно Марсуди также призвала правительство Гватемалы заключить безвизовые соглашения для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Напомним, посольство Гватемалы станет 106-м посольством дружественной страны в Джакарте, а также 14-м посольством региона Латинской Америки и Карибского бассейна. Ранее посольство Гватемалы в Джакарте было закрыто в 1993 году из-за экономического кризиса, с которым столкнулась страна.

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