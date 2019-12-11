Москва, , 11:19 — REGNUM Граждане, которые призывали людей участвовать в несанкционированных митингах, должны нести ответственность. Об этом 11 декабря заявила депутат Московской городской думы Людмила Стебенкова («Единая Россия») на заседании Законодательного собрания региона.

При рассмотрении кандидатур на должность мировых судей Москвы ряд оппозиционных депутатов начали критиковать судебную систему в целом. В качестве примеров были приведены приговоры участникам протестов лета 2019 года в Москве, которые, по мнению отдельных парламентариев, были несправедливыми. Однако представители фракции «Единая Россия» не согласились.

«Те моменты, о которых сегодня выступают коллеги, связанные с митингами. Митинги должны проводиться по закону. И люди, которые призывают людей на несанкционированные митинги, должны нести ответственность, а не кричать про тех людей, которых они подставили, а сами улизнули. Если речь идёт о соразмерности наказания, давайте выступать с законодательной инициативой», — ответила Стебенкова.

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