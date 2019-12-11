Киев, , 11:09 — REGNUM Подписанное президентом Украины Зеленским в Париже в рамках «нормандской четверки» заключительное коммюнике не является договором, обязательным к исполнению в суверенной стране, заявил 11 декабря украинский политолог Виктор Небоженко.

Точно так же необязательны к исполнению, подчеркнул эксперт, «позорные» Минские соглашения, подписанные Порошенко.

«Поэтому публичная инкорпорация «формулы Штайнмайера» в украинское конституционное поле постигнет судьба имплементации Минских соглашений», — предсказывает политолог.

Другое дело, отмечает Небоженко, тайные и секретные соглашения по новому газовому договору между Украиной и Россией.

«Здесь Кремль может легко обмануть Киев, а украинские власти, в свою очередь, могут легко обмануть украинское общество, доказывая нам, что заключения этого авантюрного договора в пользу России требует от нас Запад и у нас не было выбора», — отметил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 10 декабря, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина сумела вывести газовый вопрос за пределы обсуждений ситуации на Донбассе и теперь готова к возможной «газовой войне».

«Не договорились о контракте, но этого и не должно было произойти в Париже. Украина будет договариваться о газе дальше, возможно, непросто, возможно, с «газовой войной». Но мы полностью готовы к этому», — подчеркнул глава украинского правительства.