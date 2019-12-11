Тбилиси, , 11:09 — REGNUM Минувшей ночью у парламента Грузии, где параллельно проходили палаточные акции сторонников и оппонентов нынешней власти, произошла драка. Как передают заснявшие инцидент грузинские телекомпании, драку начал неизвестный прохожий, который напал на одного из участников палаточной акции и ударил его металлической лестницей. В дело вмешались другие участники акции протеста, в том числе отец убитого во время спецоперации в Панкисском ущелье Темирлана Мачаликашвили — Малхаз Мачаликашвили. Разнимать дерущихся пришлось уже сотрудникам дежурившей у парламента полиции.

Двое участников инцидента, в том числе зачинщик драки, были задержаны в административном порядке. МВД возбудило уголовное дело по статье о насилии, хулиганстве и неподчинении полиции.

Полиция допросила свидетелей инцидента, в том числе Малхаза Мачаликашвили, который после допроса в МВД заявил журналистам, что это была провокация, устроенная неким подкупленным и нетрезвым лицом, которого никто из участников акции протеста не знал.

Как сообщалось ранее, 10 декабря у здания парламента Грузии, где проходят акции протеста оппозиции, свою палатку поставили и активисты движения «Сохраним жизнь», выдающие себя за сторонников правящей партии «Грузинская мечта».