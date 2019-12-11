Анкара, , 11:08 — REGNUM Власти Турции могут закрыть американскую военную авиабазу Инджирлик в случае, если Соединенные Штаты введут санкции против Анкары из-за покупки С-400. Об этом 11 декабря заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

«Если США против Турции введут санкции, то на повестку дня может выйти вопрос по базам Инджирлик и Кюреджик, — сказал он в эфире телеканала A-haber.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки новейших систем С-400, начатые в середине июля, спровоцировали кризис в отношениях Анкары и Вашингтона. США настаивали на отказе Турцией от контракта и приобретении американских комплексов Patriot, угрожая отменой продажи самолётов F-35, а также введением ограничительных мер.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет отказываться от российских систем ПВО С-400 ради американских комплексов Patriot