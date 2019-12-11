Тбилиси, , 11:07 — REGNUM «У Грузии нет ни армии, ни оружия, и никогда не будет, ни большого экономического потенциала для покорения региона, но есть очень сильное оружие, которое называется знание, наука и культура». Эти слова президент Грузии Саломе Зурабишвили произнесла 10 декабря на встрече с представителями научных кругов.

На этой встрече Зурабишвили озвучила свою очередную инициативу — создание координационного центра наук по изучению Грузии и Кавказа. Но внимание общественности было сегодня приковано не к этой инициативе и не к созданию центра, а именно к вступительной части речи президента, где она говорила об отсутствии у страны армии и оружия.

Отклики на эти слова были самые резкие и нелицеприятные. «Посадили во дворец Орбелиани, и пусть сидит там на наши деньги и молчит», — в сердцах написал один из пользователей соцсети Facebook.

Пресс-служба президента сумела замять недоразумение, и в выпущенной на официальном сайте информации об этой встрече произнесенной Саломе Зурабишвили фразы нет. Но она успела попасть во все основные печатные, интернет-издания и телевизионные выпуски новостей.